Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher erbeuten hohen Geldbetrag

Geseke (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (6. November), 17 Uhr, und Freitag (7. November), 5:45 Uhr, wurde in ein Wohnhaus in der Looser Straße in Geseke eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten der oder die unbekannten Täter durch die Terassentür ins Gebäude. Im Haus wurden mehrere Räume durchsucht. Der oder die Täter erbeuteten einen fünfstelligen Bargeldbetrag.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell