PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher erbeuten hohen Geldbetrag

Geseke (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (6. November), 17 Uhr, und Freitag (7. November), 5:45 Uhr, wurde in ein Wohnhaus in der Looser Straße in Geseke eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten der oder die unbekannten Täter durch die Terassentür ins Gebäude. Im Haus wurden mehrere Räume durchsucht. Der oder die Täter erbeuteten einen fünfstelligen Bargeldbetrag.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 11:37

    POL-SO: Verkehrsunfallflucht in Lippstadt

    Lippstadt (ots) - Am 08.11.2025 wurde gegen 13:10 Uhr ein geparkter PKW durch einen zunächst unbekannten Unfallverursacher auf der Böckenförder Straße, in Lippstadt beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Durch Ermittlungen der Polizei konnte der Unfallverursacher aber schließlich überführt werden. Nun muss er sich wegen des unerlaubten Entfernens ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 11:32

    POL-SO: Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus in Soest

    Soest (ots) - Am Abend des 08.11.2025 drangen zwei unbekannte Tatverdächtige in ein Einfamilienhaus in Soest, Ortsteil Deiringsen, ein. Sie hatten sich gewaltsam Zutritt zum Objekt verschafft. Eine vorhandene Videoüberwachung wurde von den Tätern manipuliert und der Einbruch wurde von den Eigentümern des Hauses erst 20 Minuten nach Tatbegehung bemerkt. Die Täter entwendeten Schmuck und konnten unerkannt fliehen.(OG.) ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 11:30

    POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Soest

    Soest (ots) - Am 09.11.2025 ereignete sich in 59494 Soest, gegen 05:20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall im Bereich der B 475, Abzweig Soest, in Fahrtrichtung Opmünder Weg. Ein 30-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW den Abzweig mit nicht angepasster Geschwindigkeit und kam infolgedessen von der Fahrbahn ab. Der Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt. Die Ermittlungen der Polizei ergaben weiterhin eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren