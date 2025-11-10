PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Snackautomat in Ampen aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Soest-Ampen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (8. auf 9. November 2025) wurde gegen 3:00 Uhr ein Snackautomat an der Werler Landstraße in Ampen aufgebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte der bislang unbekannte Täter den Automaten gewaltsam auf. Dabei wurden deutliche Hebelspuren festgestellt. Der Täter entwendete eine bislang unbekannte Menge an Bargeld und Waren.

Eine Zeugin gab an, gegen 3:00 Uhr laute Geräusche gehört zu haben. Kurz darauf habe sie eine Person auf einem Fahrrad gesehen, die sich in Richtung Amselweg entfernte.

Die Polizei hat Videoaufnahmen der Tat gesichert, die derzeit ausgewertet werden.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Werler Landstraße / Amselweg beobachtet haben, sich bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921/9100 zu melden oder eine beliebige Dienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

