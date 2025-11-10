Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Staubsaugerautomaten an Tankstelle aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Lippstadt (ots)

In der Zeit von Samstag, 8. November 2025, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 9. November 2025, 12:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter auf dem Gelände einer Tankstelle an der Overhagener Straße zwei Staubsaugerautomaten auf.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Geräte gewaltsam geöffnet und daraus Kleingeld in bislang unbekannter Höhe entwendet.

Die Polizei Lippstadt bittet Zeuginnen und Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Overhagener Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 zu melden oder jede Dienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell