Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zigarettenautomat hält Sprengung Stand

Lippstadt (ots)

Ein Anwohner hörte in der Nacht zu Samstag (8. November) kurz vor 3 Uhr einen lauten Knall in der Glennestraße in Lippstadt-Bad Waldliesborn. Es stellte sich heraus, dass ein oder mehrere unbekannte Täter versucht hatten, einen Zigarettenautomaten zu sprengen. Das Gerät wurde durch die Explosion beschädigt, allerdings nicht komplett geöffnet. Somit gelangten der oder die Täter nach ersten Erkenntnissen nicht an die Zigaretten und das Bargeld im Inneren des Automaten.

Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor. Eine Fahndung im Umfeld des Tatorts verlief erfolglos. Zeugen, die Angaben zur Sprengung oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell