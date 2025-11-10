PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl von Zigaretten

Warstein-Belecke (ots)

Am 23. Juli entwendete ein bislang unbekannter Täter gegen 16:05 Uhr einen Karton mit Zigarettenpackungen aus einem Supermarkt in der Bahnhofstraße. Während eine Mitarbeiterin im Kassenbereich mit dem Auffüllen der Zigaretten beschäftigt war, nutzte der Tatverdächtige die Gelegenheit und ergriff einen gefüllten Karton von einem Rollwagen und flüchtete im Anschluss mit seiner Tatbeute aus dem Geschäft. Die Polizei sucht nun Zeugen die Angaben zur Identität des bislang unbekannten Tatverdächtigen machen können. Diese melden sich bitte bei der Polizeiwache in Warstein unter der Rufnummer 02902-91000 oder suchen die nächste Polizeidienstelle auf. Aus datenschutzrechtlichen Gründen befinden sich die Bilder des Tatverdächtigen unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/185704

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

