Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Lemwerder +++ Eine Person schwer verletzt +++ Hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Lemwerder ist am Donnerstag, 06. November 2025, gegen 06:05 Uhr, eine Person schwer verletzt worden. Es entstanden hohe Sachschäden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 33-jähriger Mann aus dem Bereich Detmold mit einem Opel die Straße "Im Wiesenkieker" in Ritzenbüttel. Beim Einfahren in die Industriestraße in Richtung Lemwerder missachtete er die Vorfahrt eines 34-Jährigen aus Lemwerder, der mit einem Transporter in Richtung B212 unterwegs war.

Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge erlitt der 33-Jährige schwere Verletzungen. Er war in seinem Opel eingeklemmt und musste von 25 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Bardewisch und Lemwerder befreit werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Transporters und drei Mitfahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstanden Schäden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

Die Industriestraße war im Bereich des Unfallortes bis 08:00 Uhr voll und anschließend bis 08:30 Uhr halbseitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell