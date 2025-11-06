Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrer in Ganderkesee von Auto erfasst und verletzt +++ Führerschein des Verursachers sichergestellt

Delmenhorst (ots)

Ein Radfahrer ist am Mittwoch, 05. November 2025, gegen 13:55 Uhr, in Ganderkesee von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der Führerschein des Verursachers wurde sichergestellt.

Der 99-jährige Mann aus Ganderkesee war mit seinem Auto auf der Delmestraße in Richtung Holzkamper Damm unterwegs. Auf gerader Strecke zwischen der Hoyersweger Straße und "Hinter den Höfen" übersah er einen 78-jährigen Delmenhorster, der die Straße mit einem Fahrrad in derselben Richtung befuhr. Der 78-Jährige wurde vom Auto erfasst und stürzte in der Folge. Vermutlich aufgrund eines getragenen Fahrradhelms erlitt er vergleichsweise leichte Verletzungen. Eine Behandlung in einem Krankenhaus war aber trotzdem erforderlich.

Weil der Verdacht bestand, dass körperliche Mängel zu einer Fahruntüchtigkeit des 99-Jährigen geführt haben könnten, ist ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet worden. Seinen Führerschein gab der 99-Jährige freiwillig heraus.

