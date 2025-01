Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall durch blendende Sonne

Eisfeld (ots)

Ein Autofahrer parkte Dienstagvormittag seinen Kleintransporter zum Be- und Entladen am rechten Fahrbahnrand der Straße "Kirchberg" in Eisfeld. Aufgrund der tiefstehenden Sonne sah ein 85-jähriger Pkw-Fahrer das stehende Fahrzeug zu spät und fuhr auf. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. An beiden Kraftfahrzeugen entstand Sachschaden.

