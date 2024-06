Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Vereinsheim: Täter schlagen Scheibe ein und entwenden Bargeld

Rees (ots)

Im Zeitraum von Montag (24. Juni 2024), 22:00 Uhr und Donnerstag (27. Juni 2024), 13:45 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Am Mühlenturm" zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter beschädigten eine Fensterscheibe eines Vereinsheims und drangen vermutlich so in die Räumlichkeiten ein. Die Täter entwendeten einen Tresor, in welchem sich zum Tatzeitpunkt ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag befand, und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Emmerich sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

