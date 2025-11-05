Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: EINSTELLUNG der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person aus Notunterkunft in Wildeshausen +++ Mann ist wohlauf und befindet sich in ärztlicher Behandlung

Delmenhorst (ots)

Die Fahndung nach dem vermissten Mann aus einer Notunterkunft in Wildeshausen kann schon wieder eingestellt werden. Der Mann ist wohlauf und befindet sich in ärztlicher Behandlung.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und bittet nun darum, das veröffentlichte Bild des Vermissten nicht weiter zu teilen.

+++ Einleitung der ausgestrahlten Öffentlichkeitsfahndung +++

Aus einer Notunterkunft in Wildeshausen wird seit Dienstag, 28. Oktober 2025, ein Mann vermisst, der aufgrund der fehlenden Einnahme von Medikamenten zwischenzeitlich auf Hilfe angewiesen sein könnte. Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Suche und veröffentlicht ein Bild des vermissten Mannes (...)

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell