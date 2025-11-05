Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer leicht verletzten Person in Wardenburg-Achternmeer

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Achternmeer ist am Mittwoch, 05. November 2025, 07:00 Uhr, eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Es entstanden hohe Schäden.

Zur Unfallzeit befuhr eine 68-jährige Frau aus Wardenburg die Ammerländer Straße mit einem Kleinwagen in Richtung Küstenkanal. Ungefähr in Höhe der Freiwilligen Feuerwehr Achternmeer geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit dem SUV einer 58-Jährigen aus Friesoythe, die den Zusammenstoß trotz eines Ausweichens nicht mehr verhindern konnte. Ihr SUV schleuderte nach der ersten Kollision gegen einen am Straßenrand geparkten Mercedes.

Die 68-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro.

