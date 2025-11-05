Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch in Lemwerder

Delmenhorst (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch in Lemwerder sucht die Polizei nach Zeugen.

Bislang unbekannte Personen haben am Dienstag, 04. November 2025, zwischen 13:45 und 21:15 Uhr, ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Nobisstraße aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft. Im Wohnhaus durchwühlten sie mehrere Zimmer und Schränke und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, unter 04401/935-0 Kontakt mit der Polizei Brake aufzunehmen.

