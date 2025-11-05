Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Jugendliche E-Scooter-Fahrerin bei Unfall in Nordenham leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Nordenham ist am Dienstag, 04. November 2025, 15:50 Uhr, eine jugendliche Fahrerin eines E-Scooters verletzt worden.

Die 15-Jährige aus Nordenham war mit dem Scooter auf dem Radweg entlang der B212 in Richtung Norden unterwegs. Beim Queren der Einmündung der Stadländer Straße in Ellwürden wurde sie vom Auto eines 66-jährigen Stadländers erfasst, der auf die B212 in Richtung Brake einbiegen wollte.

Die Jugendliche wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die entstandenen Sachschäden waren gering.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell