Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Erneute Diebstähle von hochwertigen Pedelecs in Nordenham +++ Hinweise an die Bevölkerung

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 03. November 2025, ist es im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 22:00 Uhr zu zwei weiteren Diebstählen von hochwertigen Pedelecs gekommen. In dem genannten Zeitraum wurden in der Dederichsstraße in Nordenham aus Fahrradunterständen ein moosgrünes Pedelec der Marke Kettler und ein dunkelgraues Pedelec entwendet.

Wer Hinweise auf die Pedelecs oder die Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Nordenham unter der Telefonnummer 04731/2694-0 zu melden.

Darüber hinaus ergehen folgende Hinweise der Polizei:

- Nutzen Sie verschiedene Arten hochwertiger Schlösser mit massiven Schließsystemen. - Akustische Alarmsysteme können Täter vertreiben. - Sichern Sie abnehmbare Bau- und Bedienelemente. - Schließen Sie das Zweirad nicht nur ab, sondern insbesondere an einen geeigneten Gegenstand an! - Hochwertige Zweiräder können überall entwendet werden, auch im privaten Bereich. - Dokumentieren Sie bereits nach dem Kauf die korrekte Fahrradrahmennummer / Individualnummer vom Zweirad.

Bei Unsicherheiten oder Fragen können Sie jederzeit Kontakt mit ihrer örtlichen Polizeidienststelle aufnehmen und sich beraten lassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell