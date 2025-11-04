Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl eines Autos +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Nach einem Diebstahl eines Autos in Delmenhorst sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Montag, 03. November 2025, haben Unbekannte in der Zeit von 09:30 Uhr bis 16:00 Uhr einen Ford Ranger in der Farbe weiß von einem Grundstück in der Jadestraße in Delmenhorst entwendet. Der Zeitwert des Fahrzeuges wurde auf 40.000 Euro geschätzt.

Personen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell