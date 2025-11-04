Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in Wardenburg +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 03. November 2025, wurde in der Zeit zwischen 09:40 Uhr und ca. 12:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in Wardenburg eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten in dem Zeitraum ein Fenster des Hauses in der Korsorsstraße auf und durchsuchten einige Räumlichkeiten. Anschließend entkamen sie unerkannt aus dem Objekt.

Personen, die relevante Beobachtungen in dem genannten Zeitraum gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden.

