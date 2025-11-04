PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alkoholisierter Fahrzeugführer auf der Autobahn 28 in der Gemeinde Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Durch aufmerksame Zeugen wurde am Montag, 03. November 2025, gegen 22:45 Uhr, ein Pkw mit starken Schlangenlinien gemeldet. Durch Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn konnte das Fahrzeug auf der Autobahn 28 in der Gemeinde Ganderkesee kontrolliert werden.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,49 Promille.

Gegen den 61-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Verfahren wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Aufgrund eines fehlenden Wohnsitzes im Bundesgebiet, musste der Beschuldigte zudem eine Sicherheitsleistung zur Sicherung des Strafanspruches des Staates hinterlegen.

Rückfragen bitte an:

Sönke Harfst
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

