POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unfallflucht auf der Bundesstraße 437 im Bereich Stadland +++ Verursacher unter Medikamenteneinfluss

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 03. November 2025, gegen 14:00 Uhr, meldeten Zeugen einen Pkw auf der Bundesstraße 437 in der Gemeinde Stadland, welcher gegen die Mittelleitpanke gefahren sei. Der Pkw fuhr in der Folge weiter, ohne den Unfall bei der Polizei zu melden. Durch Polizeibeamte konnte der Pkw wenige Minuten später auf der B437 in der Gemeinde Jade kontrolliert werden. In der Kontrolle konnte durch Mitwirken des 29-jährigen Fahrzeugführers aus Wilhelmshaven eine Beeinflussung von Alkohol oder Drogen ausgeschlossen werden. Allerdings waren die körperlichen Auffälligkeiten sowie Ausfallerscheinungen derart gravierend (u.a. Unfall verursacht, Schlangenlinien fahren), dass eine Beeinflussung durch Medikamente angenommen wurde. Aus diesem Grund wurde von dem 29-Jährigen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen den 29-jährigen Wilhelmshavener wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

