Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines Kälberstalles in Butjadingen +++ zwei Kälber verenden

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 02. November 2025, gegen 01:30 Uhr geriet ein mobiler Kälberstand in Butjadingen in Brand.

Durch einen Zeugen wurden Feuerschein und Brandgeruch auf einem landwirtschaftlichen Betrieb wahrgenommen und der Rettungsleitstelle gemeldet. Die sofort alarmierten umliegenden Freiwilligen Feuerwehren waren mit ca. 60 Einsatzkräften schnell vor Ort und stellten einen vollständig in Brand stehenden mobilen Kälberstall fest. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf umliegende Gebäude verhindern. Aufgrund der intensiven Brandausweitung war eine Rettung des Kälberstalles und der zwei darin befindlichen Kälber nicht möglich.

Am heutigen Tage wurde der Brandort durch Brandursachenermittler aufgesucht. Anhand der Feststellungen ist ein Fremdverschulden nach aktuellem Ermittlungsstand auszuschließen. Brandursächlich ist mutmaßlich ein technischer Defekt der Beleuchtung.

Die Schadenshöhe wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Sönke Harfst
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

