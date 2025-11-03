Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 03. November 2025, gegen 09.30 Uhr, auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Wildeshausen wurden zwei Fahrzeuge beschädigt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 74-Jähriger aus Beverstedt (Landkreis Cuxhaven) mit seinem Pkw-Anhänger-Gespann die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück. Aufgrund einer Baustelle und dem dadurch bedingten Ende seines Fahrstreifens, wechselte der 74-Jährige mit seinem Gespann nach links auf den Überholfahrstreifen. Hierbei übersah er den dort fahrenden 33-Jährigen aus Weyhe. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Anhänger und dem Pkw des 33-Jährigen.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit.

