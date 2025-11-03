Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Unfallverursacher entfernt sich vom Unfallort +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Samstag, 01. November 2025, gegen 15:00 Uhr, bis Sonntag, 02. November 2025, gegen 12:00 Uhr, hat ein unbekannter Unfallverursacher einen ordnungsgemäß geparkten Pkw in der Jägerstraße in Delmenhorst beschädigt und sich vom Unfallort entfernt.

An dem geparkten Pkw ist ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro entstanden.

Personen, die Hinweis auf das genutzte Fahrzeug oder Fahrzeuginsassen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden.

