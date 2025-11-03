Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Berne +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Freitag, 31. Oktober 2025, gegen 20:00 Uhr, bis Sonntag, 02. November 2025, gegen 14:45 Uhr, ist es in Berne in der Straße "An der Tiefer" zu einem Einbruchdiebstahl gekommen.

Die unbekannten Täter näherten sich in dem Zeitraum dem derzeit unbewohnten und im Renovierungsprozess befindlichen Einfamilienhaus an, brachen gewaltsam die Haustür auf und entwendeten Werkzeug im unteren vierstelligen Bereich. Anschließend entkamen sie unbemerkt.

Personen, die in dem genannten Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 bei der Polizei in Brake zu melden.

