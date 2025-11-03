Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: ERGÄNZUNG zu Fahrzeugbrand in einer Tiefgarage in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Nach dem Fahrzeugbrand in einer Tiefgarage in Nordenham wurde durch Brandursachenermittler der Tatort aufgesucht. Aufgrund der Spurenlage und den Zeugenaussagen geht die Polizei von einem technischen Defekt an der Lichtmaschine des brandbetroffenen Fahrzeuges aus.

Der Brandort wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg freigegeben.

+++ Pressemitteilung von Donnerstag, 02. Oktober 2025 +++

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrzeugbrand in einer Tiefgarage in Nordenham

In einer Tiefgarage am Nordenhamer Marktplatz ist am Donnerstag, 02. Oktober, ein Auto in Brand geraten. Aufwendige Evakuierungs- und Sperrmaßnahmen waren erforderlich.

Ein Zeuge verständigte gegen 07:45 Uhr die Feuerwehr, nachdem er eine Alarmanlage und Knallgeräusche hörte und Rauch aus der Tiefgarage aufsteigen sah. Sechs Ortswehren der Freiwilligen Feuerwehr Nordenham rückten mit 80 Einsatzkräften zum Brandort aus. Sie erkannten bei einer ersten Erkundung einen brennenden Pkw in der Tiefgarage. Zeitgleich mit den Löscharbeiten begann die Evakuierung angrenzender Gebäude und Wohnungen und die Sperrung der umliegenden Straßen. Der Marktplatz, auf dem der Wochenmarkt bereits aufgebaut und besucht war, musste ebenfalls geräumt werden. Erst gegen 08:45 Uhr war der brennende Pkw endgültig gelöscht. Er wurde vollständig zerstört. Auch 13 weitere geparkte Fahrzeuge wurden beschädigt. Ein Ausbreiten der Flammen und ein damit verbundener noch viel größerer Schaden wurde durch das automatische Schließen eines Brandschutztores verhindert.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und einen Teilbereich der Tiefgarage inklusive der beschädigten Fahrzeuge beschlagnahmt. Alleine an den geparkten Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von mindestens 100.000 Euro. Personen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Der unmittelbar vom Feuer betroffene Bereich wird zunächst gesperrt bleiben. Der Marktplatz konnte um 09:15 Uhr wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell