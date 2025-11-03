PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 03. November 2025, gegen 05:30 Uhr, wurde in der Adelheider Straße in Delmenhorst eine Radfahrerin leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 59-jähriger Mann aus Bremen mit seinem Pkw den Verzögerungsstreifen der Autobahn 28 und beabsichtigte am Ende nach rechts auf die Adelheider Straße in Richtung Elbinger Straße zu fahren. Hierbei übersah er die von rechts kommende, auf der falschen Straßenseite fahrende, 19-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß wobei die 19-jährige Delmenhorsterin leicht verletzt wurde.

Die medizinische Erstversorgung wurde durch einen Rettungswagen gewährleistet. Anschließend wurde sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den 59-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Sönke Harfst
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

