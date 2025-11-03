Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs in Nordenham
Delmenhorst (ots)
Am Samstag, 01. November 2025, wurde in der Zeit von 06:30 Uhr bis 18:00 Uhr ein hochwertiges Pedelec der Marke Velo de Ville in der Farbe grau von dem Grundstück eines Mehrparteienhauses in der Lindenstraße in Nordenham entwendet.
Zeugen, die hilfreiche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Nordenham unter der Telefonnummer 04731/2694-0 zu melden.
