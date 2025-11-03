PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 01. November 2025, wurde in der Zeit von 06:30 Uhr bis 18:00 Uhr ein hochwertiges Pedelec der Marke Velo de Ville in der Farbe grau von dem Grundstück eines Mehrparteienhauses in der Lindenstraße in Nordenham entwendet.

Zeugen, die hilfreiche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Nordenham unter der Telefonnummer 04731/2694-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sönke Harfst
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

