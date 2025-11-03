Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 01. November 2025, wurde in der Zeit von 06:30 Uhr bis 18:00 Uhr ein hochwertiges Pedelec der Marke Velo de Ville in der Farbe grau von dem Grundstück eines Mehrparteienhauses in der Lindenstraße in Nordenham entwendet.

Zeugen, die hilfreiche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Nordenham unter der Telefonnummer 04731/2694-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell