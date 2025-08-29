Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hundehaltersuche nach Griff zum Pfefferspray

Lüdenscheider (ots)

Eine 53 Jahre alte Lüdenscheiderin wurde Am Schäferland mit Pfefferspray besprüht und musste durch einen Rettungswagen versorgt werden. Sie war mit ihren zwei Hunden um kurz vor 17 Uhr im dortigen Waldstück spazieren und geriet dort mit einem anderen Hundehalter in Streit. Dieser habe ein Problem damit gehabt, dass einer ihrer Hunde frei herumlief, bei der verbalen Auseinandersetzung habe er dann das Pfefferspray gezogen und sie damit verletzt. Nun ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach dem Mann, der nicht mehr vor Ort war. Demnach handle es sich um einen schlanken Mann mit heller Bekleidung und zwei Hunden, der häufiger dort unterwegs sei. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu dem Mann und dem Geschehen an die Polizei in Lüdenscheid zu richten. (lubo)

