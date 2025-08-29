Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Automatenknacker geschnappt

Plettenberg (ots)

Ein Zeuge meldete in der vergangenen Nacht gegen 1 Uhr, dass zwei Gestalten mit Kapuzen vor dem Gesicht mit Werkzeugen einen Kaugummiautomaten an der Bahnhofstraße aufbrechen würden. Die Polizei traf wenig später ein, da war der Automat schon geleert. Auf einem nahegelegenen Supermarktparkplatz konnte ein 25 Jahre alter Lüdenscheider mit Kapuzenpullover und Rucksack angetroffen werden, für ihn ging es in Handschellen zur Wache: Im Rucksack befand sich Verkaufsgut des Automaten, in einer weiteren Tasche befand sich ein Winkelschleifer und eine Brechstange. Auch Drogen führte der alkoholisierte Lüdenscheider mit sich, sie wurden mit den anderen Gegenständen sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen schweren Diebstahls, die Polizei bittet Zeugen um Hinweise insbesondere in Bezug auf die zweite Person mit Kapuze. (lubo)

