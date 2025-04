Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kieslaster fährt in den Straßengraben

PHR Greifswald (ots)

Am Nachmittag des 07.04.25 ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem LKW, welcher neben Sach- auch Personenschaden zu verzeichnen hatte. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 42- jähriger deutscher Staatsangehöriger mit seinem LKW DAF in Greifswald die Ladebower Chaussee in Richtung Stralsund. Ca. 500m hinter dem Ortausgang Greifswald kam der LKW samt Anhänger hinter einer S- Kurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Straßengraben, wo der LKW auch zum Stehen kam. Hierbei kippte das Fahrzeuggespann auf die rechte Fahrzeugseite. Die Fahrbahn musste zeitweise halbseitig gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten dauern gegenwärtig an, da der Anhänger vollständig mit Kies beladen ist und zunächst die Ladung umgeladen werden muss, bevor die eigentliche Bergung beginnen kann.

Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leichtverletzt und durch den Rettungsdienst in das Uniklinikum Greifswald eingeliefert. Der Sachschaden wurde zunächst auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell