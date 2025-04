POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jährigem Jugendlichen in Neustrelitz eingestellt

Sassnitz (ots) - Am 05.04.2025 gegen 21:50 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, das es im Gewerbegebiet von Prora brennt. Umgehend wurden Einsatzkräfte des Polizeirevier Sassnitz und der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Ein im Gewerbegebiet abgestellter Imbisswagen brannte in voller ...

