Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG Brand eines Geflügelstalls in Wardenburg/Harbern ++ Tiere zum Großteil verendet ++ Gebäude erheblich beschädigt

Delmenhorst (ots)

Am 02. November geriet in Wardenburg/Harbern eine Geflügelstallung in Vollbrand. Am heutigen Tage wurde der Brandort durch Brandursachenermittler aufgesucht. Entsprechend der Spurenlage und den Befragungen ist zum derzeitigen Ermittlungsstand ein Fremdverschuldung auszuschließen. Brandursächlich ist mutmaßlich ein technischer Defekt in der Geflügelstallung.

Der Gesamtschaden wird auf 1.500.000 Euro geschätzt.

+++ Pressemitteilung vom 02. November 2025 +++

Am Sonntag, 02.11.2025, geriet gegen 07:45 Uhr ein am Saarländer Weg liegendes Stallgebäude in Brand, wodurch erheblicher Sachschaden entstand und ein Großteil der darin befindlichen ca. 20000 Legehennen verendete. Nachdem der Eigentümer des Stallgebäudes den Brand entdeckt hatte, setzte er umgehend einen Notruf ab. Bei Eintreffen der ca. 100 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Achternmeer, Wardenburg, Littel, Großenkneten, Bad Zwischenahn, Jeddeloh II, Friesoythe, Altenoythe, Wildeshausen, Dingstede sowie der Berufsfeuerwehr Oldenburg schlugen bereits großflächig Flammen aus dem mit einer Photovoltaikanlage versehenen Dach. Trotz sofortigen, intensiven Löscheinsatzes wurde das Gebäude erheblich beschädigt und ein Großteil der im Stall befindlichen Legehennen verendete. Lediglich ca. 2000 Tiere überlebten und konnten in einem Nebengebäude untergebracht werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache dauern an, weshalb das Objekt beschlagnahmt wurde. Aussagen zur entstandenen Schadenshöhe sind zur Zeit nicht möglich.

Rückfragen bitte an:

Sönke Harfst
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

