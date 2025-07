Polizeipräsidium Ulm

Ohne Acht zu geben fuhr am Montag bei Ertingen ein Senior mit dem Auto in den Kreisverkehr.

Um 6.45 Uhr war ein 69-Jähriger in der Riedlinger Straße in Richtung K7537 unterwegs. Dort fuhr er mit seinem Ford in den Kreisverkehr ein. In dem war ein 51-Jähriger mit seinem VW unterwegs. Der kam von der B311 und fuhr in Richtung Dürmentingen. Auf den VW-Fahrer achtete der Senior nicht. Die Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Riedlingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Ford auf ca. 2.000 Euro, den am VW auf rund 8.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

