Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Brandeinsatz im Pflegeheim

Kiel (ots)

Am Sonntag, den 04.05.2025, kam es zu einem Brandeinsatz in einem Pflegeheim in Kiel in der Annenstraße.

Über die Brandmeldeanlage des Objektes wurde die Feuerwehr Kiel gegen 02.30 Uhr alarmiert. Die nach kurzer Zeit eingetroffenen Kräfte der Hauptwache bestätigten eine Rauchentwicklung im Erdgeschoss, weshalb sofort weitere Einsatzkräfte zum Objekt alarmiert wurden.

Durch 2 Trupps unter Atemschutz konnte das Feuer schnell lokalisiert und gelöscht werden, es brannte im Übergangsbereich zur Garage im Erdgeschoss. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle belüftet. Es wurden keine Personen verletzt.

Insgesamt waren ca. 40 Einsatzkräfte folgender Einheiten für ca. 45 Minuten im Einsatz:

- Löschzug der Hauptwache - Ergänzungsfahrzeuge und Sonderkomponenten der Nordwache - Freiwillige Feuerwehr Suchsdorf mit 2 Fahrzeugen - Rettungsdienst mit 2 RTW, 1 NEF und Führungsdienst Rettungsdienst

Zu Brandursache und Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

