Polizei Dortmund

POL-DO: Unbekannte randalieren an 17 DSW21-Haltestellen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0965

In der Nacht von Samstag (1. November) auf Sonntag (2. November) kam es im in Dortmund zu einer Serie von Sachbeschädigungen an Haltestellen des Verkehrsunternehmens DSW21. Unbekannte Täter beschädigten an insgesamt 17 Haltestellen die Verglasungen nahezu vollständig. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Nach jetzigem Stand betroffen:

- Am Hagedorn - Asseln Aplerbecker Straße - Businkstraße - Wickede Post - Bockumweg - Holzwickeder Straße - Hostedder Berg - Im Karrenberg - Schleipweg - Hostedder Straße 32 - Kurl Bahnhof - Am Brandhof - Flughafenstraße - Kreuzweg (beide Fahrtrichtungen) - Heßlingsweg (beide Fahrtrichtungen)

Die Haltestellen befinden sich hauptsächlich in den Stadtteilen Asseln, Wickede, Aplerbeck und Scharnhorst. Die Täter zerstörten an den Wartehäuschen in fast allen Fällen die Scheiben. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden, wird jedoch nach ersten Schätzungen in einer fünfstelligen Summe liegen.

Die Polizei Dortmund bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Vandalismus-Serie. Wer hat in der Nacht vom 1. auf den 2. November im Bereich der genannten Haltestellen verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tätern oder zu ungewöhnlichen Vorkommnissen machen?

Hinweise nimmt die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441 oder in jeder Polizeiwache entgegen.

