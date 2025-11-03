Polizei Dortmund

POL-DO: 18-Jähriger stiehlt Wohnmobil in Dortmund, versucht zu flüchten und wird in Niedersachsen festgenommen

Am Donnerstagmorgen, dem 30. Oktober, wurde in der Kullrichstraße ein Mercedes Sprinter gestohlen. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl und alarmierte die Polizei. Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt auf der Autobahn verunfallte der Täter und konnte kurz hinter der Landesgrenze in Niedersachsen durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Bielefeld festgenommen werden.

Gegen 5 Uhr stellte der Besitzer nach dem Aufwachen den Diebstahl seines zum Wohnmobil umgebauten Mercedes Sprinters fest. Über sein Handy konnte er das Fahrzeug auf der A2 auf Höhe Rheda-Wiedenbrück in Fahrtrichtung Bielefeld orten und verständigte die Polizei. Da sich der Sprinter zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Dortmund befand, wurde der Diebstahl und die Position des Fahrzeuges an das örtlich zuständige Polizeipräsidium Bielefeld weitergegeben.

Mit Hilfe des Standorts konnten die Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Bielefeld den Sprinter wenig später auf der Autobahn antreffen. Die Beamten forderten den Fahrer auf, das Fahrzeug anzuhalten, doch dieser dachte nicht daran und gab Gas. Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt verunfallte er kurz hinter der Landesgrenze in Niedersachsen, ca. 160 km von Dortmund entfernt. Dabei beschädigte er mehrere Fahrzeuge.

Die Beamten nahmen den Mann fest. Es handelte sich um einen 18-jährigen Polen ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. Er hatte nicht nur den Sprinter entwendet, einen Führerschein konnte er ebenfalls nicht vorzeigen und ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv.

Das Wohnmobil war nicht mehr fahrbereit und wurde sichergestellt.

Den 18-Jährigen erwarten jetzt mehrere Strafverfahren. Unter anderem wegen: Diebstahl von Kraftfahrzeugen, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs, der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und Urkundenfälschung.

