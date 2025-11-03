Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall auf der B54 in Dortmund: Zwei Personen leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag (2. November) auf der B 54 wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein Smart kam auf regennasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem anderen Fahrzeug. Die Polizei warnt vor Aquaplaning.

Nach aktuellen Erkenntnissen war ein 49-Jähriger aus Herdecke mit zwei Beifahrerinnen in seinem Auto auf der B 54 in Richtung Süden unterwegs. Gegen 14:50 Uhr auf Höhe der Ausfahrt "Hacheney" kam er - möglicherweise aufgrund von Aquaplaning und hoher Geschwindigkeit - nach links von der Fahrbahn ab. Er prallte dort gegen die Schutzplanke. Das Auto wurde zurückgeschleudert und kollidierte mit dem Toyota eines 52-Jährigen aus Hildesheim, der auf dem rechten Fahrstreifen in gleicher Richtung unterwegs war. Beide Autos kamen ineinander verkeilt auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Bei dem Unfall wurde jeweils eine Beifahrerin aus jedem der Fahrzeuge leicht verletzt. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme waren die Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wurde über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Bei regnerischem Wetter warnt die Polizei alle Verkehrsteilnehmer vor der Gefahr des Aquaplanings. Bei starkem Regen und nassen Straßen können Fahrzeugreifen den Wasserfilm auf der Fahrbahn nicht mehr ausreichend verdrängen. Das führt zu einem Verlust der Bodenhaftung und damit zu einer erheblichen Unfallgefahr. Autofahrer sollten ihre Geschwindigkeit den Witterungsbedingungen anpassen, ausreichend Abstand halten und plötzliche Lenkbewegungen vermeiden. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrweise den Straßenverhältnissen anzupassen, um sicher ans Ziel zu gelangen.

