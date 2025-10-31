PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach Autodiebstahl in Dortmund-Lütgendortmund: Wer kennt diesen Mann?

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0961

Mit Beschluss des Amtsgerichts Dortmund fahndet die Polizei Dortmund nun mit Lichtbildern nach einem bislang unbekannten Täter.

Der Mann steht im Verdacht, am 28. November 2024 zwischen 15 und 21:50 Uhr ein Auto in der Provinzialstraße in Lütgendortmund gestohlen zu haben.

Die Lichtbilder sind im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/184773

Wer erkennt den Tatverdächtigen? Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Diana Krömer
Telefon: 0231/132-1022
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

