Polizei Dortmund

POL-DO: Halloween ist kein Deckmantel für Dummheit

Dortmund (ots)

Halloween steht vor der Tür - eine Nacht, auf die sich viele Kinder, Familien und auch Erwachsene freuen. Gruselige Kostüme, Kürbisse, Süßigkeiten und Spaß gehören dazu.

Doch jedes Jahr tauchen auch Menschen auf, die diesen schönen Brauch missbrauchen. Statt Spaß und Kreativität gibt es Eierwürfe auf Autos, Böller auf Straßen oder zerstörte Dekorationen. Das hat mit Halloween nichts zu tun - sondern mit geistiger Umnachtung.

Die Polizei Dortmund appelliert eindringlich: Das sind keine harmlosen Streiche. Das ist Sachbeschädigung, Gefährdung und damit eine Straftat.

In der Halloween-Nacht ist die Polizei mit verstärkten Kräften im Stadtgebiet unterwegs - mit offenen Augen, klarer Haltung und null Verständnis für Dummheiten. Wer glaubt, er könne sich danebenbenehmen, irrt. Die Polizei ist da.

Gleichzeitig richtet sich der Appell auch an alle Bürgerinnen und Bürger: Wenn Sie sehen, dass Personen randalieren oder Dinge beschädigen, rufen Sie sofort die 110. Ihre Meldung hilft, Schäden zu verhindern und Täter schnell zu stoppen.

Trotz allem:

Allen, die Halloween so feiern, wie es gedacht ist - mit Fantasie, Respekt und Spaß - wünscht die Polizei Dortmund einen schaurig-schönen Abend mit vielen Süßigkeiten und null Blaulicht.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Gunnar Wortmann
Telefon: 0231/132-1028
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

  • 30.10.2025 – 13:41

    POL-DO: Fensterscheiben eingeworfen und Hausbewohner geschlagen: Polizei sucht Zeugen

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0957 In der Nacht zum Mittwoch (29.10.) zerschlugen mehrere Männer zunächst die Scheiben eines Wohnhauses in Lünen-Horstmar. Anschließend verfolgten sie den Bewohner und schlugen auf ihn ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 1:45 Uhr bemerkte ein 35-jähriger Lüner ein klirrendes Geräusch. Kurz darauf sah er, wie sich ein ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 15:54

    POL-DO: Zwei Festnahmen nach Einbruch in ein Wettbüro in Dortmund

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0955 Montagnacht (27. Oktober) um 23:43 Uhr ergaben sich Hinweise auf einen Einbruch in ein Wettbüro in der Juliusstraße in Dortmund. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen wenig später zwei Einbrecher fest. Kurz vor Mitternacht konnte eine Sicherheitsfirma über die Videoüberwachung erkennen, wie sich zwei Männer gewaltsam Zugang zu den ...

    mehr
