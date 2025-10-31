Polizei Dortmund

POL-DO: Halloween ist kein Deckmantel für Dummheit

Dortmund (ots)

Halloween steht vor der Tür - eine Nacht, auf die sich viele Kinder, Familien und auch Erwachsene freuen. Gruselige Kostüme, Kürbisse, Süßigkeiten und Spaß gehören dazu.

Doch jedes Jahr tauchen auch Menschen auf, die diesen schönen Brauch missbrauchen. Statt Spaß und Kreativität gibt es Eierwürfe auf Autos, Böller auf Straßen oder zerstörte Dekorationen. Das hat mit Halloween nichts zu tun - sondern mit geistiger Umnachtung.

Die Polizei Dortmund appelliert eindringlich: Das sind keine harmlosen Streiche. Das ist Sachbeschädigung, Gefährdung und damit eine Straftat.

In der Halloween-Nacht ist die Polizei mit verstärkten Kräften im Stadtgebiet unterwegs - mit offenen Augen, klarer Haltung und null Verständnis für Dummheiten. Wer glaubt, er könne sich danebenbenehmen, irrt. Die Polizei ist da.

Gleichzeitig richtet sich der Appell auch an alle Bürgerinnen und Bürger: Wenn Sie sehen, dass Personen randalieren oder Dinge beschädigen, rufen Sie sofort die 110. Ihre Meldung hilft, Schäden zu verhindern und Täter schnell zu stoppen.

Trotz allem:

Allen, die Halloween so feiern, wie es gedacht ist - mit Fantasie, Respekt und Spaß - wünscht die Polizei Dortmund einen schaurig-schönen Abend mit vielen Süßigkeiten und null Blaulicht.

