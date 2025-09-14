PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 14.09.2025

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Verkehrsunfall mit 1 leichtverletzten Person

Am 13.09.2025, um 23.00 Uhr, befuhr eine 27-jährige PKW-Fahrerin (aus Stelle) die Oldenburger Straße in Delmenhorst in Richtung stadtauswärts und kam aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dabei prallte der PKW der Unfallverursacherin gegen zwei weitere PKW, die auf einem Parkstreifen standen. Die Verursacherin wurde leichtverletzt. Der Schaden wird auf 19.000 Euro geschätzt.

Delmenhorst: Verkehrsunfall, PKW überschlägt sich, Fahrerin verletzt

Am 13.09.2025, um 16.06 Uhr, befuhr eine 26-jährige PKW-Fahrerin (aus Delmenhorst) die Mühlenstraße in Delmenhorst in Richtung stadteinwärts, kam aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen auf dem Parkstreifen stehenden PKW. Der Wagen der Unfallverursacherin überschlug sich und kam auf der Fahrbahn auf dem Dach liegend zum Stehen. Dabei verletzte sich die Unfallverursacherin und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

