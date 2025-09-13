Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfälle auf der Autobahn 1 (Dötlingen) sowie Autobahn 28 (Stuhr) führen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen +++ Unfallbeteiligte leicht verletzt

Zwei Verkehrsunfälle führten am Samstag, 13. September 2025, zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 1 sowie Autobahn 28.

Um 9:45 Uhr befuhr ein 38-jähriger Mann aus Polen mit einem Pkw die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg.

Im Bereich der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord wechselte der 38-Jährige mit seinem Pkw im zweispurigen Bereich vom Überholfahrstreifen auf den Hauptfahrstreifen. Er übersah hierbei den Pkw eines 79-jährigen Mannes aus Schweden, der sich zu diesem Zeitpunkt rechts neben ihm befand. Beide Fahrzeuge kollidierten seitlich miteinander.

Der Pkw des 79-Jährigen schleuderte im Anschluss über den Überholfahrstreifen in die Mittelschutzplanke und kam nach einigen Metern an der Mittelschutzplanke zum Stillstand.

Im Pkw des 79-Jährigen zog sich die Beifahrerin, bei der es sich um die Ehefrau handelte, leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich vor Ort um die Verletzungen der Seniorin und fuhr sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 79-jährige Fahrer wurde ebenfalls vorsorglich zur weiteren Überprüfung in eine Klinik gefahren.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden wurde auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen mussten der Haupt- sowie der Überholfahrstreifen gesperrt werden. Der Verkehr wurde über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Um 11:35 Uhr erreichte die Autobahnpolizei Ahlhorn die Meldung über einen Motorradfahrer, der auf der Autobahn 28 auf regennasser Fahrbahn ausgerutscht sei und sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen haben soll. Beamte stellten bei der Unfallaufnahme als Unfallursache eine nicht angepasste Geschwindigkeit fest.

Der 34-jährige Mann aus Lengerich beabsichtigte, von der Autobahn 1, Richtungsfahrbahn Hamburg, auf die Autobahn 28 zu wechseln. Hierbei verlor er im Rechtskurvenverlauf der Rampe die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Motorrad kollidierte mit den Schutzplanken, der 34-Jährige flog über die Schutzplanke hinweg und kam etwa zehn Meter weiter im Grünstreifen zu Fall.

Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich auch in diesem Fall um die Verletzungen des Mannes und brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Aufgrund des gemeldeten Unfallhergangs wurde auch ein notärztliches Einsatzfahrzeug zum Unfallort entsandt.

Das Motorrad musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Für die Rettungsmaßnahmen musste die Überleitung auf die Autobahn 28 kurzfristig gesperrt werden.

