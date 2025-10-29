Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Festnahmen nach Einbruch in ein Wettbüro in Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0955

Montagnacht (27. Oktober) um 23:43 Uhr ergaben sich Hinweise auf einen Einbruch in ein Wettbüro in der Juliusstraße in Dortmund. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen wenig später zwei Einbrecher fest.

Kurz vor Mitternacht konnte eine Sicherheitsfirma über die Videoüberwachung erkennen, wie sich zwei Männer gewaltsam Zugang zu den Geschäftsräumen eines Wettbüros verschafften, indem sie mit einem Pflasterstein die Scheibe einwarfen. Über den Notruf alarmierte die Firma die Polizei.

Im Verkaufsraum trafen die Beamten einen Täter an. Mit einem Hammer schlug er auf den Verkaufstresen im Kassenbereich ein. Als er die Polizeibeamten erblickte, versuchte der 25-jährige Mann aus Witten durch die beschädigte Scheibe in den Innenhof zu flüchten. Unter Vorhalt der Schusswaffe wurde der Mann zu Boden gebracht und festgenommen. Die Tatwerkzeuge stellten die Beamten sicher.

Ein zweiter Tatverdächtiger hatte sich noch vor Eintreffen der Polizeibeamten von der Örtlichkeit entfernt. Was beide jedoch nicht wussten: Die Tat wurde durch eine Sicherheitskamera gefilmt. Darauf war auch der zweite Mann gut zu erkennen.

Einige Stunden später fuhr ein Streifenwagen auf das Gelände der Kauflandfiliale an der Bornstraße in Dortmund. Dort wurden die Beamten auf einen Mann aufmerksam, der aussah wie einer der Einbrecher, der auf den Videoaufnahmen zum Zeitpunkt des Einbruchs zu sehen war. Die Beamten nahmen den bereits wegen gleichgelagerter Delikte polizeibekannten, 38 Jahre alten Rumänen ohne festen Wohnsitz fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam.

Da die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft nicht vorlagen, wurden die beiden Beschuldigten nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

