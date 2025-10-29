Polizei Dortmund

POL-DO: Fußgänger in Dortmund von E-Scooter angefahren - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0956

Die Polizei Dortmund sucht nach einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagabend, den 18. Oktober, ereignete, Zeugen. Ein Fußgänger erlitt dabei schwere Verletzungen im Gesicht.

Nach ersten Erkenntnissen lief ein 44-jähriger Mann aus Dortmund gegen 23:00 Uhr auf der Holzwickeder Straße in Richtung Aplerbeck. Als er die Aplerbecker Straße an der Fußgängerampel überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem grünem E-Scooter.

Nach Angaben des 44-Jährigen fuhr der E-Scooter-Fahrer mutmaßlich auf der Holzwickeder Straße und wollte nach rechts in die Aplerbecker Straße abbiegen. Der Fußgänger, der bereits die Fahrbahn betreten hatte, wurde plötzlich von hinten erfasst. Der E-Scooter-Fahrer flüchtete daraufhin auf der Aplerbecker Straße in Fahrtrichtung Westen.

Die Polizei sucht nun den Flüchtigen und weitere Zeugen. Wer hat den Unfallhergang am Samstag an der Kreuzung Holzwickeder Straße / Aplerbecker Straße beobachtet und/oder kann Angaben zum flüchtigen E-Scooter-Fahrer oder dem grünen E-Scooter machen? Hinweise nimmt die Polizeiwache Asseln unter der Telefonnummer 0231/132-3721 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell