Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt auf der Münsterstraße

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0954

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund

Wie mit der Lfd. Nr.: 0754 berichtet, kam es Freitagabend, den 29. August 2025, gegen 20:45 Uhr zu einem versuchten Tötungsdelikt in der Münsterstraße in Dortmund, bei dem ein 52-jähriger Dortmunder schwer verletzt wurde.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6107131

Die Polizei Dortmund hat am Dienstagmorgen (28. Oktober 2025) um 6 Uhr einen Tatverdächtigen in der Dortmunder Nordstadt festgenommen. Es handelt sich um einen 35-jährigen Dortmunder. Dieser soll, gemeinsam mit den bisher noch unbekannten Mittätern, den 52-Jährigen angegriffen haben.

Der zuständige Richter am Amtsgericht Dortmund erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Polizei Dortmund sucht weiterhin Zeugen, die Angaben zu den übrigen Beteiligten machen können. Es soll sich um fünf dunkel gekleidete Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren handeln. Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund, Tel.: 0231/132-7441.

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund, Staatsanwältin Maribel Andersson unter 0231/92626123.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell