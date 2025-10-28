Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der A1 bei Kamen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0952

Am Mittwoch, den 15. Oktober 2025, schnitt ein bislang unbekannter Autofahrer einen Mann aus Werne auf der A1, sodass dieser bremsen und ausweichen musste. Es kam zu einer Kollision mit dem Auto eines Mannes aus Horstmar. Der Unbekannte fuhr davon.

Gegen 7:09 Uhr fuhr der 45-Jährige aus Werne mit seinem VW auf dem mittleren Fahrstreifen der A1 in Richtung Köln. Unmittelbar vor ihm sei ein Auto vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen geschert. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der Werner ab und wich nach links aus. Ein 64-Jähriger aus Horstmar, der mit seinem Opel auf dem linken Fahrstreifen fuhr, konnte eine Kollision mit dem VW nicht mehr vermeiden.

Eine 21-jährige Zeugin aus Bergkamen, die ebenfalls auf der A1 fuhr, gab an, dass ihr bereits an der Auffahrt Anschlussstelle Kamen-Zentrum ein dunkler Porsche SUV durch seine rasante Fahrweise aufgefallen sei. Nachdem der Porsche auf dem rechten Fahrstreifen fuhr, scherte er aus und es kam zur Kollision zwischen dem Opel und dem VW.

Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Rettungswagen brachten die Männer leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser.

Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen, die Angaben zum flüchtigen schwarzen Porsche SUV machen können. Hinweise nimmt die Autobahnpolizeiwache Kamen entgegen, Tel.: 0231/132-4521.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell