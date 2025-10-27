Polizei Dortmund

POL-DO: Einbruch in Arztpraxis - Mehrere Tatverdächtige nach kurzer Flucht festgenommen

Dortmund (ots)

Am späten Sonntagabend (26.Oktober) kam es in Dortmund-Eving zu einem Einbruch in eine Arztpraxis, bei dem Einsatzkräfte der Polizei mehrere Tatverdächtige vorläufig festnahmen.

Gegen 22:50 Uhr meldete eine Sicherheitsfirma einen ausgelösten Alarm in einer Praxis an der Minister-Stein-Allee. Über eine Überwachungskamera konnte zudem eine Person im Bereich einer Küche festgestellt werden.

Sofort entsandte Streifenwagenbesatzungen umstellten das Objekt. Auf der Rückseite des Gebäudes trafen zivile Einsatzkräfte auf eine Gruppe von mehreren Personen. Bei Ansprache flüchteten diese sofort in verschiedene Richtungen.

Dank schneller Koordination und einer ausgelösten Tatortbereichsfahndung konnten mehrere Personen im Nahbereich gestellt werden. Eine Person wurde an der Deutschen Straße festgenommen. Die hinzugerufene Polizeifliegerstaffel entdeckte weitere Flüchtende in einem angrenzenden Feld, welche ebenfalls durch Einsatzkräfte am Boden gestellt und vorläufig festgenommen wurden.

Insgesamt wurden mehrere Tatverdächtige festgenommen. Die genaue Anzahl und die Rollen der Beteiligten sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es wurden Strafanzeigen wegen Einbruchdiebstahls gefertigt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell