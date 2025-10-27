PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Auseinandersetzung an Berufskolleg: Polizisten stellen Druckluftwaffe sicher, zwei Personen flüchtig

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0948

Am Montagmorgen (27.10.) kam es vor dem Karl-Schiller-Berufskolleg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden im weiteren Verlauf sieben Personen durch den Einsatz von Reizgas leicht verletzt.

Gegen 9:45 Uhr kam es im Eingangsbereich zwischen zwei Personen zu einer Auseinandersetzung.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden zwei Schüsse mit einer Druckluftwaffe durch den unbekannten Tatverdächtigen auf den Geschädigten abgegeben. Anschließend versprühte der Täter Reizgas im Eingangsbereich der Schule. Durch das Reizgas wurden sieben Personen leicht verletzt.

Anschließend flüchteten, sowohl der Tatverdächtige als auch der Geschädigte zu Fuß. Eine Fahndung verlief bislang ergebnislos. Polizeikräfte stellten die Waffe sicher.

Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für die Öffentlichkeit. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar, die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Dortmund sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Feststellungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können. Hinweise nimmt die Kriminalwache unter der Telefonnummer 0231/132-7441 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Diana Krömer
Telefon: 0231/132-1022
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

