Polizei Dortmund

POL-DO: Jugendlicher mit Schusswaffe bedroht: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0945

Am Freitagnachmittag (24.10.) wurde ein Jugendlicher im Dortmunder Stadtteil Kirchderne mit einer Schusswaffe bedroht, der Täter erbeutete anschließend Bargeld. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach ersten Erkenntnissen stieg ein 15-Jähriger (aus Bottrop) an der Bahnhaltestelle Kirchderne aus und lief anschließend auf dem Gehweg an der Straße "Im Karrenberg" in nördliche Richtung. Gegen 14:15 Uhr wurde er plötzlich auf Höhe der Hausnummer 2 von einem maskierten Jugendlichen angesprochen. Dieser forderte ihn unter Vorhalt einer Schusswaffe auf, sein Geld auszuhändigen. Der 15-Jährige kam der Aufforderung nach und übergab einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Anschließend flüchtete der Täter in ein nahegelegenes Waldstück.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der Täter konnte durch den 15-Jährigen wie folgt beschrieben werden:

- 16 bis 17 Jahre alt - Schwarze Jacke - Blaue Hose - Schwarze Tasche - Blonde, lockige Haare - Maskiert mit einer grünen Maske - Bei der Schusswaffe soll es sich um eine schwarze Pistole handeln

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung ein und bittet um Zeugenhinweise: Wer kann Angaben zur Tat oder dem flüchtigen Täter machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231/132-7441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell