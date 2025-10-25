POL-DO: Nach versuchtem Tötungsdelikt in Dortmund-Eving am Freitag: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft
Dortmund (ots)
Lfd. Nr. 0939
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund
Wie berichtet (siehe: https://dortmund.polizei.nrw/presse/versuchtes-toetungsdelikt-in-dortmund-eving-43-jaehrige-lebensgefaehrlich-verletzt) kam es am gestrigen Freitagvormittag (24. Oktober) um 11:19 Uhr zu einem versuchten Tötungsdelikt in der Güterstraße in Dortmund-Eving.
Die Haftrichterin erließ nun antragsgemäß einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. Seine 43-jährige Ex-Lebensgefährtin ist mittlerweile außer Lebensgefahr.
Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen richten Sie bitte weiterhin an Staatsanwalt Henner Kruse unter den bekannten Erreichbarkeiten.
