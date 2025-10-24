Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt in Dortmund-Eving: 43-Jährige lebensgefährlich verletzt

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund

Am heutigen Freitagvormittag (24. Oktober 2025) gegen 11:19 Uhr stach ein 48-jähriger Mann aus Lünen auf seine 43-jährige Ex-Frau in der Güterstraße in Dortmund-Eving ein. Bei der Dortmunderin besteht Lebensgefahr, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der 48-Jährige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam. Das Tatmesser wurde sichergestellt. Eine Mordkommission der Polizei Dortmund hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund, Henner Kruse, Tel.: 0231/92626122.

