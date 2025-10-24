PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall mit Fußgänger auf der Semerteichstraße - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0937

Am 10. Oktober kam es gegen 15:15 Uhr in Höhe der Bushaltestelle "Voßkuhle U" auf der Semerteichstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Die Polizei sucht Zeugen

Ein Jugendlicher stieg dort aus dem Bus und versucht die Straße unmittelbar von Ost nach West, rennend, zu überqueren. Der aus Norden kommende 59-jährige Dortmunder konnte mit seinem grünen Dacia einen Zusammenprall trotz Notbremsung nicht mehr verhindern.

Durch die Kollision mit der vorderen rechten Fahrzeugfront fiel der Jugendliche zu Boden. Noch bevor der 59-Jährige helfen konnte, entfernte sich der Jugendliche mit anderen Personen von der Unfallörtlichkeit.

Der Jugendliche kann wie folgt beschrieben werden: -14 bis 15 Jahre alt -160 bis 170 cm groß -Schlank -Südeuropäischer Phänotyp -Trug einen weißen Pullover

Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizeiwache Körne unter Tel.: 0231/ 132 - 3321.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Steffen Korthoff
Telefon: 0231-132-1035
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 12:01

    POL-DO: Im Rückwärtsgang auf der Autobahn: Kurioser Unfall auf der A 45 endet glimpflich

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0935 Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagabend (23.10.) auf der A 45 bei Drolshagen. Glück im Unglück: Niemand wurde verletzt. Gegen 20:30 Uhr wurden Einsatzkräfte der Autobahnpolizei auf die A 45 in Richtung Frankfurt alarmiert. In einer Baustelle kurz vor der Anschlussstelle Olpe waren zwei Autos ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 11:09

    POL-DO: Nach Schussabgabe in Hamm: Tatverdächtiger festgenommen

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr. 0936 Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund Wie bereits berichtet wurde am 21.10.2025 gegen 22:00 Uhr ein 25-jähriger Mann in Hamm durch eine Schussabgabe am Bein verletzt (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6142918). Die umfangreichen Ermittlungen der eingerichteten Mordkommission des Polizeipräsidiums Dortmund führten zu einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren