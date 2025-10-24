Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall mit Fußgänger auf der Semerteichstraße - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0937

Am 10. Oktober kam es gegen 15:15 Uhr in Höhe der Bushaltestelle "Voßkuhle U" auf der Semerteichstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Die Polizei sucht Zeugen

Ein Jugendlicher stieg dort aus dem Bus und versucht die Straße unmittelbar von Ost nach West, rennend, zu überqueren. Der aus Norden kommende 59-jährige Dortmunder konnte mit seinem grünen Dacia einen Zusammenprall trotz Notbremsung nicht mehr verhindern.

Durch die Kollision mit der vorderen rechten Fahrzeugfront fiel der Jugendliche zu Boden. Noch bevor der 59-Jährige helfen konnte, entfernte sich der Jugendliche mit anderen Personen von der Unfallörtlichkeit.

Der Jugendliche kann wie folgt beschrieben werden: -14 bis 15 Jahre alt -160 bis 170 cm groß -Schlank -Südeuropäischer Phänotyp -Trug einen weißen Pullover

Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizeiwache Körne unter Tel.: 0231/ 132 - 3321.

