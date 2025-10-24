Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Schussabgabe in Hamm: Tatverdächtiger festgenommen

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Wie bereits berichtet wurde am 21.10.2025 gegen 22:00 Uhr ein 25-jähriger Mann in Hamm durch eine Schussabgabe am Bein verletzt (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6142918).

Die umfangreichen Ermittlungen der eingerichteten Mordkommission des Polizeipräsidiums Dortmund führten zu einem Tatverdacht gegen einen 23 Jahre alten Mann aus Hamm. Dessen Wohnung wurde am gestrigen Nachmittag von Polizeibeamten durchsucht. Am Abend erschien der Tatverdächtige zusammen mit seinem Verteidiger, Rechtsanwalt Dennis Kocker aus Hamm, im Polizeipräsidium Hamm und machte umfangreiche Angaben zum Sachverhalt.

Nach diesen Angaben, die sich in den wesentlichen Punkten mit den Ergebnissen der umfangreichen Ermittlungen decken, hielt sich der 23-jährige Tatverdächtige wenige Minuten vor der Schussabgabe mit einem weiteren Zeugen in der Wohnung eines Bekannten in der Hohen Straße in Hamm auf, als mehrere Männer, unter anderem der später verletzte 25-jährige Mann und ein Nachbar des Bekannten, teilweise mit Messern bewaffnet, die Wohnungstür aufbrachen.

Die Männer bedrohten die Anwesenden und schlugen in der Folgezeit auch auf den Wohnungsinhaber ein.

Der 23-jährige Tatverdächtige ergriff daraufhin eine scharfe Schusswaffe, richtete diese gegen die Männer und forderte sie auf, ihm nicht zu nahe zu kommen. Anschließend flüchtete er mit der Schusswaffe aus der Wohnung.

Nachdem die Männer von dem Wohnungsinhaber, der im Gesichtsbereich nicht unerheblich verletzt wurde, abgelassen hatten, verfolgten sie den 23-jährigen Tatverdächtigen mit Messern. Dieser gab daraufhin in der Hohen Straße/Ecke Heinrich-Reinköster-Str. einen Warnschuss in Richtung einer Häuserwand ab und flüchtete dann durch die Heinrich-Reinköster-Str. Zwei der Männer, unter anderem der später Verletzte, verfolgten ihn, weshalb der 23-jährige Tatverdächtige zwei weitere, diesmal gezielte Schüsse auf die Beine seiner Verfolger abgab. Auch nachdem der 25-jährige im Beinbereich getroffen worden war, setzte er die Verfolgung bis zur Nordstraße fort. Nachdem der 23-jährige seinen Verfolgern entkommen war warf er nach eigenen Angaben die Schusswaffe auf einen Güterzug.

Der 23-jährige Tatverdächtige durfte nach seiner Vernehmung das Polizeipräsidium Hamm verlassen.

Gegen den 25 Jahre alten Verletzten und den Nachbarn des verletzten Wohnungsinhabers wurde ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Für weitere Rückfragen steht Staatsanwalt Henner Kruse unter der Tel.-Nr. 0231/92626122 zur Verfügung.

